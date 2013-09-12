HTML-верстальщик

Новый развивающийся проект. Постоянно нужны работы по html-верстке.

Текущий верстальщик вышел на офлайновую работу, и больше не может с нами сотрудничать.

Прямо сейчас стоят две задачи

1) переверстка левой колонки одной из страниц сайта (макет во вложении). Сам сайт уже сверстан

2) доработка нового варианта главной страницы сайта. был сделан халтурно. нужно переделать с нуля или доработать существующую верстку. по этой задаче детали отпишу отдельно