Переверстать раздел на сайте

Необходимо переделать шаблон у сайта http://durdom.by/, основная суть из 2-ух колонок сделать 3, разбить и добавить блоки. В качестве примера сайт belta.by Также в синих тонах, в шапке сделать любой значок с ссылкой, чтоб потом я мог ...