Переверстать раздел на сайте

HTML-версткаЗакрыт2 заявки132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо переделать "листалку" на сайте http://ref-ru.com на MODx.

Внизу страницы сквозной раздел Партнеры с логотипами.

Нужно оформить раздел в таблицу, куда будут добавляться логототипы с гиперссылкой и сразу подгоняться под установленный размер.

Указывайте стоимость работы, пожалуйста.

В перспективе долгосрочное сотрудничество.

10 лет назад
ibcentre
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработки по сайту - Wordpress

    Имеется сайт http://monument-spb.ru/ Требуется: — Добавить снизу каждой стоимости памятника вторую строчку "с оформлением". То есть, просто цена и цена с оформлением. Должна удобно редактироваться из ЦМС. Есть описание и .PSD того, как должно выглядеть. — Увеличить количество ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать дизайн на QML

    Необходимо по psd макету сверстать интерфейс десктопного приложения на qml. Заинтересованному исполнителю макет в виде картинки будет отправлен для изучения и согласования стоимости работы.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать верстку одностраничника

    $30

    Необходимо сверстать одностраничник из PSD + добавить скрипты: - таймера обратного отсчета - форма обратной связи (2 типов: только телефон и телефон + имя) чтобы данные приходили на почту.

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен хороший html-верстальщик

    Для постоянного сотрудничества требуется хороший HTML-верстальщик. Из основных требований - валидный, читаемый код без лишних тегов - понимание seo-подготовки - склонность к самоконтролю, сверстанный шаблон самостоятельно проверять в популярных браузерах (IE, FF, Opera, Chrome, Safari) - уметь работать с js-фреймворками ...

    HTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка шаблона instant cms

    $50

    Необходимо переделать шаблон у сайта http://durdom.by/, основная суть из 2-ух колонок сделать 3, разбить и добавить блоки. В качестве примера сайт belta.by Также в синих тонах, в шапке сделать любой значок с ссылкой, чтоб потом я мог ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить несколько багов на сайте

    $50

    Сайт www.bezvedra.ru 1. Вкладка интернет-магазин, неправильно отображается кнопка "купить", в некоторых браузерах меняется. 2. В IE при клике на меню, флеш появляется поверх выпадающего меню 3. Нужно, чтобы при наведении на пункты меню в подвале они меняли цвет

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Натянуть на CS-Cart 4 два дизайна

    Есть дизайны в PSD - главная, категория, товар, надо создать шаблоны для cs-cart Устроит настройка и изменение стандартного шаблона Пишите стоимость работы

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натяжка дизайна на cms OpenCart

    Необходимо сверстать и натянуть на сайт готовый дизайн. psd-исходники есть. Желательно опыт работы с cms OpenCart Ваши сроки и стоимость?

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать страницы.

    $100

    Добрый вечер Необходимо на готовоый сайт сверстать несколько лэндингов. Должно быть 2 страницы. 1-я с 6-ю разными текстами. 2-я страница как есть. + добавить к логотипу Alt заголовок и поменять уровень 2-ух заголовков Более подробную информацию вышлю выбранному работнику. Прикреплены ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка из AI

    Нужен крутой верстальщик, который реализует высококачественную верстку из AI главной и внутренних страниц. Про требования не повторяюсь - все самые современные стандарты + творческий подход к реализации JS части.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад