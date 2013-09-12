Нужен хороший html-верстальщик

Имеется сайт http://monument-spb.ru/ Требуется: — Добавить снизу каждой стоимости памятника вторую строчку "с оформлением". То есть, просто цена и цена с оформлением. Должна удобно редактироваться из ЦМС. Есть описание и .PSD того, как должно выглядеть. — Увеличить количество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества требуется хороший HTML-верстальщик.
Из основных требований
- валидный, читаемый код без лишних тегов
- понимание seo-подготовки
- склонность к самоконтролю, сверстанный шаблон самостоятельно проверять в популярных браузерах (IE, FF, Opera, Chrome, Safari)
- уметь работать с js-фреймворками (jquery, mootols), решать с их помощью нестандартные задачи
- иметь опыт по внедрению нестандартных шрифтов (cufon, google fonts)
- оперативно отвечать на вопросы и быть доступным в рабочее время
Плюсом будет
- опыт работы с bootstrap
- опыт создания адаптивной верстки
Место проживания значения не имеет.
Пишите на почту(в профайле) с примерами своих работ.
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