Нужен хороший html-верстальщик

HTML-версткаЗакрыт10 заявок211 просмотров
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Для постоянного сотрудничества требуется хороший HTML-верстальщик.

Из основных требований

- валидный, читаемый код без лишних тегов

- понимание seo-подготовки

- склонность к самоконтролю, сверстанный шаблон самостоятельно проверять в популярных браузерах (IE, FF, Opera, Chrome, Safari)

- уметь работать с js-фреймворками (jquery, mootols), решать с их помощью нестандартные задачи

- иметь опыт по внедрению нестандартных шрифтов (cufon, google fonts)

- оперативно отвечать на вопросы и быть доступным в рабочее время

Плюсом будет

- опыт работы с bootstrap

- опыт создания адаптивной верстки

Место проживания значения не имеет.

Пишите на почту(в профайле) с примерами своих работ.

HTML
10 лет назад
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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