Верстка и натяжка на движок ИМ WebAsyst

Необходимо переделать "листалку" на сайте http://ref-ru.com на MODx. Внизу страницы сквозной раздел Партнеры с логотипами. Нужно оформить раздел в таблицу, куда будут добавляться логототипы с гиперссылкой и сразу подгоняться под установленный размер. Указывайте стоимость работы, пожалуйста. В перспективе долгосрочное ...