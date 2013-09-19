Верстка адаптивная, кроссбраузерная

Мария прекрасный заказчик, который точно знает чего хочет. Для работы было предоставлено детальное техническое задание и в процессе работы Мария моментально отвечала на все возникающие вопросы. Оплата была произведена даже раньше чем проект был окончательно утвержден. Очень был рад сотрудничеству и с удовольствием поработаю еще если возникнет необходимость. Мария, Большое Вам спасибо!