Сверстать сайт и натянуть верстку на CMS Bitrix

Сверстать и разместить на площадке заказчика сайт магазина в строгом соответствии с приложенным дизайном. Оплата по факту, можно разбить на несколько частей. Предлагайте свою сумму, сроки и предпочтительный порядок оплаты

Вложение в заявку сделать не удалось, готовый дизайн можно скачать на http://files.mail.ru/B7211D9B6E9D490F91535FFEB2BAE77A