2 небольшие правки Joomla virtuemart

Сверстать и разместить на площадке заказчика сайт магазина в строгом соответствии с приложенным дизайном. Оплата по факту, можно разбить на несколько частей. Предлагайте свою сумму, сроки и предпочтительный порядок оплаты Вложение в заявку сделать не удалось, ...
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Коллеги, добрый день!
Нужно внести 2 небольшие правки на джумле в виртуемарте. Подробное описание в прикрепленном файле.
1. на форму добавить пару полей, изменить название
2. скрыть один столбец, переназвать значение ячейки.
Указывайте цену и срок за эту мелкую доработку.
При хорошей работе продолжим по данному сайту, много допилок нужно будет еще.
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