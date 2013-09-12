2 небольшие правки Joomla virtuemart

HTML-версткаЗакрыт6 заявок151 просмотр
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Коллеги, добрый день!

Нужно внести 2 небольшие правки на джумле в виртуемарте. Подробное описание в прикрепленном файле.

1. на форму добавить пару полей, изменить название

2. скрыть один столбец, переназвать значение ячейки.

Указывайте цену и срок за эту мелкую доработку.

При хорошей работе продолжим по данному сайту, много допилок нужно будет еще.

JoomlaVirtuemart
10 лет назад
silay
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
91 отзыв(-6)
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