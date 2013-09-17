Верстка главной страницы

$50
HTML-версткаЗавершен28 заявок241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима верстка главной страницы сайта без CMS.

Фиксированная ширина 1024. Задний фон для широких экранов.

С применеимем CSS, комментарии к коду.

Шаблон прикреплен.

10 лет назад
bdenis
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Cnicks
40 летМолдова
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Сергей сделал работу на отлично и в срок. Вникает в суть проблемы и делает как раз то, что надо. Спасибо! Всем рекомендую!
Отличный заказчик , четко сформулировал все требования , выполнил оплату без задержек . Будет приятно еще с ним поработать.
  • Похожие заказы

  • Сверстать один html документ (текстовка)

    Если текст без картинок в мс офисе док формате на 3 страницы с разметкой и т.д. Задача сверстать его в один файл html и красиво оформить внутри. сколько возьмете денег как быстро сделаете? P.S.: doc to html онлайн ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 2 небольшие правки Joomla virtuemart

    Коллеги, добрый день! Нужно внести 2 небольшие правки на джумле в виртуемарте. Подробное описание в прикрепленном файле. 1. на форму добавить пару полей, изменить название 2. скрыть один столбец, переназвать значение ячейки. Указывайте цену и срок за эту ...

    JoomlaVirtuemart
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать сайт и натянуть верстку на CMS Bitrix

    Сверстать и разместить на площадке заказчика сайт магазина в строгом соответствии с приложенным дизайном. Оплата по факту, можно разбить на несколько частей. Предлагайте свою сумму, сроки и предпочтительный порядок оплаты Вложение в заявку сделать не удалось, ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • HTML-верстальщик

    Новый развивающийся проект. Постоянно нужны работы по html-верстке. Текущий верстальщик вышел на офлайновую работу, и больше не может с нами сотрудничать. Прямо сейчас стоят две задачи 1) переверстка левой колонки одной из страниц сайта (макет во вложении). Сам ...

    HTML
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать и настроить новый раздел по псд

    Задача: сверстать и настроить функционал нового раздела на сайте по псд Движок сайта: wordpress 3.3.1 Похожий раздел тут: http://megaparty.ru/megaparty.html Функционал, первая страница (рис.1): 1. 6 рубрик, у каждой рубрики будут свои страницы 2. блок "Лучшие публикации" - я в ручную ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать посадочную страницу

    Нужно сверстать посадочную страницу по PSD шаблону. HTML + CSS + простой скрипт, делающий вывод формы на экран и отправку полей формы на почту в виде таблицы. Подробнее в ТЗ. JPG: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3825652/petruhino_landing.jpg Форма: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3825652/petruhino-landing_form.jpg Техническое задание: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3825652/petruhino-landing.pdf Задание срочное, нужно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка адаптивная, кроссбраузерная

    На данный момент готовы для верстки две страницы: главная и услуги Кроссбраузерная, адаптивная верстка. ТЗ прилагаю. Просьба оценить данный этап работ по верстке и сообщить сроки. (остальные страницы пока в работе, в итоге общее количество страниц для верстки ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка и натяжка на движок ИМ WebAsyst

    Нужно сверстать кроссбраузерно + чтобы сайт корректно отображался на айпаде. И натянуть все это на движок webasyst shop script Главная - http://beruska.ru/published/publicdata/BERUSK20WA/attachments/SC/products_pictures/variant%206_enl.jpg Плюс в ближайшие дни будут готовы внутренние. От Вас сроки и стоимость. Приступать как только договоримся

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад