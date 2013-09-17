Верстка главной страницы

Новый развивающийся проект. Постоянно нужны работы по html-верстке. Текущий верстальщик вышел на офлайновую работу, и больше не может с нами сотрудничать. Прямо сейчас стоят две задачи 1) переверстка левой колонки одной из страниц сайта (макет во вложении). Сам ...