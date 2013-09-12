Правки в шаблоне Вордпресс

HTML-версткаЗакрыт5 заявок142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Вот сайт- http://panisukharska.com/

Нужно сделать:

1.Поменять цвета фона и убрать верхнее поле с поиском (как на картинке)

2.Подправить код формы подписки Just click- когда вставляю её в виджет, поля для ввода имени-почты уезжают вправо.

3.Добавить 2 виджета в футер- видео и текст html которые я бы смогла редактировать. Результат типа такого- http://www.gora4o.ru/ (как на картинке)

4.Иконки соц. сетей в сайдбаре- у меня много непонятных, надо оставить rss, facebook и контакт и сделать их больше по размеру (как на картинке)

5.Иконки соцсетей под статьями. Иконка ВК переадресует на главную контакта и своей функции не выполняет. Кроме того, странно выглядит. Надо исправить.

6.У меня комментатор отмечает чекбокс, чтобы ему приходили на почту новые комментарии к этой статье. Хочу, чтобы они автоматически приходили к нему на почту с возможностью отписаться от них.

7.Комментаторы из соц. сетей. Как-то можно настроить уведомления, если прокомментировали из контакта или фейсбука? Если да, то тоже нужно.

Пишите сроки и цену.

10 лет назад
Pani_Sukharska
Екатерина 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сверстать и натянуть на Вордпресс

    $100

    Есть макет в PSD Необходимо сверстать это дело под WP. В нем две странички - типа index и single, отличаются соответственно выводом постов. В выводе постов некоторая информация должна выводится с помощью "произвольных типов постов" вордпресса Цены и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    $1000

    Ищу программиста для верстки сайта при необходимости написание нужных скриптов и создание админ панели (CMS). Дизайн всех страниц готов. Есть движок Drupal, но это не принципиально. Нужно сверстать, натянуть на движок и настроить, дописать функционал, который ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подправить шаблон вордпресс

    Есть такой шаблон http://mebel.sd.od.ua/ надо сделать: В шапку добавить поле ввода номера телефона и кнопку отправить (с отправкой данных на мыло) В футер добавить такую же форму связи и картинку-лого. Убрать ссылку создателя шаблона

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка главной страницы

    $50

    Необходима верстка главной страницы сайта без CMS. Фиксированная ширина 1024. Задний фон для широких экранов. С применеимем CSS, комментарии к коду. Шаблон прикреплен.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать один html документ (текстовка)

    Если текст без картинок в мс офисе док формате на 3 страницы с разметкой и т.д. Задача сверстать его в один файл html и красиво оформить внутри. сколько возьмете денег как быстро сделаете? P.S.: doc to html онлайн ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 2 небольшие правки Joomla virtuemart

    Коллеги, добрый день! Нужно внести 2 небольшие правки на джумле в виртуемарте. Подробное описание в прикрепленном файле. 1. на форму добавить пару полей, изменить название 2. скрыть один столбец, переназвать значение ячейки. Указывайте цену и срок за эту ...

    JoomlaVirtuemart
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • HTML-верстальщик

    Новый развивающийся проект. Постоянно нужны работы по html-верстке. Текущий верстальщик вышел на офлайновую работу, и больше не может с нами сотрудничать. Прямо сейчас стоят две задачи 1) переверстка левой колонки одной из страниц сайта (макет во вложении). Сам ...

    HTML
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад