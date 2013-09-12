Правки в шаблоне Вордпресс

Есть макет в PSD Необходимо сверстать это дело под WP. В нем две странички - типа index и single, отличаются соответственно выводом постов. В выводе постов некоторая информация должна выводится с помощью "произвольных типов постов" вордпресса Цены и ...
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Здравствуйте.
Вот сайт- http://panisukharska.com/
Нужно сделать:
1.Поменять цвета фона и убрать верхнее поле с поиском (как на картинке)
2.Подправить код формы подписки Just click- когда вставляю её в виджет, поля для ввода имени-почты уезжают вправо.
3.Добавить 2 виджета в футер- видео и текст html которые я бы смогла редактировать. Результат типа такого- http://www.gora4o.ru/ (как на картинке)
4.Иконки соц. сетей в сайдбаре- у меня много непонятных, надо оставить rss, facebook и контакт и сделать их больше по размеру (как на картинке)
5.Иконки соцсетей под статьями. Иконка ВК переадресует на главную контакта и своей функции не выполняет. Кроме того, странно выглядит. Надо исправить.
6.У меня комментатор отмечает чекбокс, чтобы ему приходили на почту новые комментарии к этой статье. Хочу, чтобы они автоматически приходили к нему на почту с возможностью отписаться от них.
7.Комментаторы из соц. сетей. Как-то можно настроить уведомления, если прокомментировали из контакта или фейсбука? Если да, то тоже нужно.
Пишите сроки и цену.
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