Правки в шаблоне Вордпресс

Здравствуйте.

Вот сайт- http://panisukharska.com/

Нужно сделать:

1.Поменять цвета фона и убрать верхнее поле с поиском (как на картинке)

2.Подправить код формы подписки Just click- когда вставляю её в виджет, поля для ввода имени-почты уезжают вправо.

3.Добавить 2 виджета в футер- видео и текст html которые я бы смогла редактировать. Результат типа такого- http://www.gora4o.ru/ (как на картинке)

4.Иконки соц. сетей в сайдбаре- у меня много непонятных, надо оставить rss, facebook и контакт и сделать их больше по размеру (как на картинке)

5.Иконки соцсетей под статьями. Иконка ВК переадресует на главную контакта и своей функции не выполняет. Кроме того, странно выглядит. Надо исправить.

6.У меня комментатор отмечает чекбокс, чтобы ему приходили на почту новые комментарии к этой статье. Хочу, чтобы они автоматически приходили к нему на почту с возможностью отписаться от них.

7.Комментаторы из соц. сетей. Как-то можно настроить уведомления, если прокомментировали из контакта или фейсбука? Если да, то тоже нужно.

Пишите сроки и цену.