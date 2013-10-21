Сверстать и натянуть на Вордпресс

$100
HTML-версткаЗавершен5 заявок171 просмотр
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Есть макет в PSD

Необходимо сверстать это дело под WP.

В нем две странички - типа index и single, отличаются соответственно выводом постов. В выводе постов некоторая информация должна выводится с помощью "произвольных типов постов" вордпресса

Цены и сроки?

10 лет назад
xensey
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$55
2 дня
C задачей по верстке и натягиванию на WP справился отлично
Спасибо за легкое и понятное задание. С оплатой никаких проблем. Рекомендую!
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