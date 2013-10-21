Сверстать и натянуть на Вордпресс

Необходимо сверстать 5 одностраничных сайтов. Движок Wordpress. Cроки сжатые. Готов расмтреть предложения к сотрудничеству!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет в PSD
Необходимо сверстать это дело под WP.
В нем две странички - типа index и single, отличаются соответственно выводом постов. В выводе постов некоторая информация должна выводится с помощью "произвольных типов постов" вордпресса
Цены и сроки?
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