Верстка сайта

Ищу программиста для верстки сайта при необходимости написание нужных скриптов и создание админ панели (CMS). Дизайн всех страниц готов. Есть движок Drupal, но это не принципиально.

Нужно сверстать, натянуть на движок и настроить, дописать функционал, который присутствует на макетах. Другими словами, чтобы все отлично работало, что есть на макетах.

Цена, сроки выполнения?