Сверстать макет сайта, формат .AI

$100
HTML-версткаЗакрыт10 заявок419 просмотров
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Перепубликую проект в связи с уточняющим замечением

На выходе 10 внутренних страниц, из них много идентичных

ТЗ в приложении

скриншоты макета тоже в приложении

скриншотов много, но это не означает, что проект сложный

наоборот, это облегчает работу верстальщика, просто на макете все подробно разжевано

Макет в формате .AI

10 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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