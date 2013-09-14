Сверстать из psd в HTML

HTML-версткаЗавершен10 заявок210 просмотров
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Нужен толковый верстальщик, который сможет хорошо, кроссобраузерно сверстать сайт html, css

1 страница + 5 внутряки

срок до понедельника

HTML
10 лет назад
CUBICK
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitriyligay
Лигай 
36 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Отличный специалист и просто хороший человек. Качественно, быстро и по разумной цене сделал свою работу! Будем сотрудничать....
Очень хороший, адекватный заказчик. Оплату производит мгновенно. За этот проект получил сумму больше договорённой, что порадовало вдвойне. Сотрудничеством доволен. Рекомендую
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