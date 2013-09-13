Требуется шлифовка трех сайтов

На сайте под Wordpress нужно немного автоматизировать процесс заполнения архива журналов. У нас есть архив журналов за несколько лет, в каждом году по 10 журналов, в каждом журнале по ~10-20 отдельных страниц(статьи). Нам нужно, чтобы при добавлении ...