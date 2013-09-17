Правка верстки

Нужна правка сайта http://www.intek-m.mb-dev.ru/ с учетом вида на IPad и Iphone - в частности нужно выровнять меню и личный кабинет на Iphone http://f3.s.qip.ru/10KPoq21x.png

Добавить три телефона в шапке в эту область http://f3.s.qip.ru/10KPoq1Z9.png

Результат проверяется с помощью MobiOne Test Center - триальную версию можно скачать тут http://www.genuitec.com/mobile/