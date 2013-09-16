Сделать качественную верстку

Перепубликую проект в связи с уточняющим замечением На выходе 10 внутренних страниц, из них много идентичных ТЗ в приложении скриншоты макета тоже в приложении скриншотов много, но это не означает, что проект сложный наоборот, это облегчает работу верстальщика, просто ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо качественно сверстать сайт визитку 2 страницы и галерея.
Пожалуйста в заявке указываете ОРИЕНТИРОВОЧНУЮ те примерную цену и сроки. Без ориентировочной цены предложения не рассматриваю.
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