Сделать качественную верстку

HTML-версткаЗавершен20 заявок240 просмотров
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Необходимо качественно сверстать сайт визитку 2 страницы и галерея.

Пожалуйста в заявке указываете ОРИЕНТИРОВОЧНУЮ те примерную цену и сроки. Без ориентировочной цены предложения не рассматриваю.

10 лет назад
K_Andrey
Андрей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
nirvanamix
Иван 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$50
2 дня
Мега верстальщик! работает быстрее поставленных сроков, при этом с первого раза стопроцентная валидность и идеальная кросбраузерность. Всегда на связи, быстро вносит правки и замечания.
Очень хороший заказчик, и просто приятный человек, был рад с вами работать.
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