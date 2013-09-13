Нужна верстка динамического сайта на Shop Script 5

1. Сайт делаем резиновым

2. Верстать главную, остальное с самой CMS, остаются только шрифты, цветовая гамма.

3. Раздел "новинки" - туда должны попадать новые товары с возможностью прокрутки.

4. Раздел "бренды" - при нажатии на имя бренда появляется все товары данного фирмы.

5. Раздел "новости" - там есть скрипт в самой CMS его нужно будет поставить.

6. Раздел "рекомендуем" - сделать возможным в данный раздел добавлять товары.

7. Раздел "Акционные товары" - сделать возможным в данный раздел добавлять товары с акции.

8. Раздел "Корзина" - оставляем все с самой CMS только цветовую гамму и шрифты оставляем с дизайна.

9. Раздел "Личный кабинет" - оставляем все с самой CMS только цветовую гамму и шрифты оставляем с дизайна.

+ Сделать внутреннюю "карточку товара" как здесь http://mykid.com.ua/item/besafe-izi-sleep/327 . Дизайн будет попозже, пока для ориентировки нужно будет сделать с функционалом как на Без имени-1.jpg (все что подчеркнуто красным) только картинки другие будут. Цена вопроса 250$ сроки - неделя.