Верстка

HTML-версткаЗакрыт12 заявок264 просмотра
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Сверстать выпадающее меню, блок кнопок, всплывающее окно отправки контактных данных

10 лет назад
Leonidll
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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