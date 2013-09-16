Сверстать дизайн и натянуть на joomla 1.5 или 2.5

Игорь - прекрасный исполнитель!! все невероятно быстро, очень качественно. нареканий вообще нет. человек реально с полуслова понимает, что ты хочешь. а если ты еще сам не знаешь, что хочешь, то может дать совет. я очень доволен. рекомендую!