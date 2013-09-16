Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленного макета сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день!
надо сверстать дизайн и натянуть на joomla 1.5 или 2.5 по согласованию.
макет и более подробное тз исполнителю
срок - если завтра (15 сентября) к вечеру будет готово - будет отлично
цену пишите пожалуйста.
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