Сделать сайт резиновым

При открытии нашего сайта на некоторых компьютерах с небольшим разрешением, планшетах , шапка сайта остается вверху, а содержимое или текст появляется только внизу при прокрутки. Нужно сделать так чтобы при открытии страниц с любых устройств, текст страницы оставался вверху, т.е. где ему положено быть. Укажите вашу цену.

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