Встроить форму на сайт

$50
HTML-версткаЗакрыт13 заявок224 просмотра
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Добавить всплывающую форму на картинку "заказать" пример пример формы нужной во вложении, вместе с исходниками

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http://one-travel.net/sender.html

http://jqstore.ru/katalog_skriptov/vsplivajushie_elements/vslivajushie_modalnie_okna/modalnoe_okno_na_jquery_simple_modal_box/

10 лет назад
pavlov_den
Денис 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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