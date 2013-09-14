Joomla 2.5 + VM поправить верстку

HTML-версткаЗакрыт2 заявки142 просмотра
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http://vilamba.ru/vegetarianskoe-mylo

В ie ужасно отображается, необходимо исправить.

Напишите пожалуйста сроки и стоимость.

Joomla
10 лет назад
vilamba
Артем 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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