Здравствуйте. Нужен хороший верстальщик. Если сотрудничество с Вами удастся, то будем работать вместе и дальше.

Нужно отверстать макет для сайта по Квадроциклам. Сроки - 2 дня максимум. Есть хороший дизайн в псд.

ЦМС - joomla 2.5

Жду от Вас предложения по цене.

Макет - http://i062.radikal.ru/1309/9d/4b42dde593df.jpg