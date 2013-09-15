Верстка сайта

Сделать слайдер на сайте Чтобы листалось влево-вправо Как это сделано на флэше - в прикрепленном файле. Нужно сделать также без флэша, ну и без такой сложной анимации разумеется, просто листание. Сделать прямо на нашем сайте - дам доступ. ps предыдущий ...