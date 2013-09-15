Верстка сайта

Требуется качественно сверстать дизайн таблицы (резиновая верстка) для сайта на WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполнить верстку из psd-макетов. Макеты прилагаются.
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