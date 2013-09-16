Вёрстка простой формочки – Html + CSS

$10
HTML-версткаЗавершен3 заявки159 просмотров
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Необходимо сверстать страничку Html + CSS.

Добавить простенький дизайн.

Страничка должна хорошо выглядеть в основных браузерах.

Структура HTML должна остаться достаточно простой и примерно соответствовать оригиналу (HTML создаётся в скрипте по шаблону)

1. Поправить панель навигации.

2. Поправить форму регистрации.

2.1. Сообщения об ошибках нужно расположить под полями пользователь, пароль, почта, текст с картинки либо в соответствии с предложенным дизайном

2.2 Высота основного блока должна изменяться в зависимости от содержания, но не должна быть меньше 300px.

Оплата WM от 10$

HTMLCSS
10 лет назад
bv67
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Bogdan_75
Богдан 
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Выполнил в срок.
Требования четкие. Общение предметное. Оплата моментальная.
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