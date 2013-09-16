Вёрстка простой формочки – Html + CSS

Сверстать главную и 2 внутренних. Дизайн прикрепил
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать страничку Html + CSS.
Добавить простенький дизайн.
Страничка должна хорошо выглядеть в основных браузерах.
Структура HTML должна остаться достаточно простой и примерно соответствовать оригиналу (HTML создаётся в скрипте по шаблону)
1. Поправить панель навигации.
2. Поправить форму регистрации.
2.1. Сообщения об ошибках нужно расположить под полями пользователь, пароль, почта, текст с картинки либо в соответствии с предложенным дизайном
2.2 Высота основного блока должна изменяться в зависимости от содержания, но не должна быть меньше 300px.
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