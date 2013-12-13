Развитие сайта, bitrix

kodtelefona.ru

нужен программист, проект на битриксе

работа через git

на текущий момент есть следующие задачи:

последние звонки: реализовать через mongodb

популярные звонки: отобразить популярные звонки за вчера, те у кого больше всего просмотров

реализация страниц регионов РФ /region_ru вместо www.kodtelefona.ru/region_ru_дальневосточный_регион

реализация страниц городов РФ/city_ru вместо www.kodtelefona.ru/gorod_ru_каширский[московская_область]

реализация страниц звонка из одного места(страна|город) в другое место (город|страна) /from#IDto#ID на примере http://www.howtocallabroad.com/results.php?callfrom=russia&callto=greece только вместо селекта предполагаю реализовать поле с автозаполнением при вводе

оптимизация АПИ текущего

внедрение библиотеки phpmorphy на страницы для правильного отображения текстов