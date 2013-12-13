Необходимо интегрировать в Batch Editor 2 поля из описания товара и исправить баг в связях с категориями – каждый раз при редактировании товара необходимо отмечать все категории товара заново. Версия движка ocStore-1.5.5.1.1
Развитие сайта, bitrix
нужен программист, проект на битриксе
работа через git
на текущий момент есть следующие задачи:
последние звонки: реализовать через mongodb
популярные звонки: отобразить популярные звонки за вчера, те у кого больше всего просмотров
реализация страниц регионов РФ /region_ru вместо www.kodtelefona.ru/region_ru_дальневосточный_регион
реализация страниц городов РФ/city_ru вместо www.kodtelefona.ru/gorod_ru_каширский[московская_область]
реализация страниц звонка из одного места(страна|город) в другое место (город|страна) /from#IDto#ID на примере http://www.howtocallabroad.com/results.php?callfrom=russia&callto=greece только вместо селекта предполагаю реализовать поле с автозаполнением при вводе
оптимизация АПИ текущего
внедрение библиотеки phpmorphy на страницы для правильного отображения текстов
Заявки фрилансеров
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