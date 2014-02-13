Фотосервер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка116 просмотров

Разработать систему хранения фотографий согласно ТЗ.

11 лет назад
xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$500
30 дней
Это второй проект с Александром. Все выполнено отлично. Продолжаем сотрудничество.
Все отлично!

Заявки фрилансеров

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад