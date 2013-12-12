Доброго времени суток! Стоит задача сделать поверх плеера Uppod показ рекламных блоков (поверх flash плеера div блок). При первом нажатии на кнопку плей или клику по экрану плеера, запускался обратный отсчет (15 секунд), после чего ...
Скопировать 1 в 1 сайт
Здравствуйте.
Необходимо скопировать/спарсить полностью сайт с не заурядным функционалом, нужно тупо тот же сайт.
Возможно ли это? Если да, то оставляйте свои заявки с ценой) плата по факту.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Прошу ознакомиться с задачей. Указывайте сроки и стоимость выполнения. Сайт http://klasata.ru Задачи: 1. Генерация файла из инфоблока каталога. (Это было ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт компании который работает на вордпресс. Компания занимается анализом воды. Мне необходимо предоставлять возможность клиентам получать результат анализа на сайте, после ввода номера заказа. Как я это вижу: грузить в конце рабочего ...Завершен11 лет назад
Нужно поменять чтобы форма постила workers.id вместо workers.worker (как это работает сейчас)... Форма: www.test.mobilehangars.ru/tabelis Файл формы на фтп: www.test.mobilehangars.ru/tabelis/index.php Скриншот: www.test.mobilehangars.ru/tabelis/task2.gif Для теста выберите поля что помечены ...Завершен11 лет назад
Нужен готовый проект для call центра, для презентации. Возможность подключения SIP аккаунта, должны быть несколько отчетов (нагрузка на линии, занятость линий и подобные). На любом языке программирования.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
На данный момент требуются доработки по небольшому ИМ, конкретнее — написать функционал своего рода партнерской программы: 1. Регистрация/авторизация партнеров в лк 2. Создание потоков трафика 3. Вывод партнеру его статистики ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен программист в браузерную онлайн игру. Игра разработана, требуется доработка, разработка новых локаций и функций. Надо ознакомиться с программным кодом. Требования. Технологии: PHP, MySQL, Ajax, JavaScript, node.js ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
версия магазина - 281 нужно обслуживание и мелкие допилы Нужен реально разбирающийся человекЗавершен11 лет назад
Добрый день! В поисках человека, знающего и любящего свое дело, незагруженного постоянно какими-либо проектами, так как периодически появляются потребности в написании/редактировании скриптов новых/текущих проектов. В свою очередь гарантирую четко составленное тз и своевременную ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен Python программист для долгосрочного сотрудничества. Необходимо базовое знание английского языка. Пожалуйста укажите ваш опыт,ориентировочную стоимость часа работы, и приведите пример того, что вы уже делали.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад