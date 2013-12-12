Скопировать 1 в 1 сайт

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Закрыт14 заявок206 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо скопировать/спарсить полностью сайт с не заурядным функционалом, нужно тупо тот же сайт.

Возможно ли это? Если да, то оставляйте свои заявки с ценой) плата по факту.

11 лет назад
igorshepe
Игорь 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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