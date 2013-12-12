Доработка функционала для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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На данный момент требуются доработки по небольшому ИМ, конкретнее — написать функционал своего рода партнерской программы:

1. Регистрация/авторизация партнеров в лк

2. Создание потоков трафика

3. Вывод партнеру его статистики

4. Небольшой финансовый учет

Более подробно готов обсудить с кандидатами.

11 лет назад
ant1
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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