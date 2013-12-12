Нужен Python программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Нужен Python программист для долгосрочного сотрудничества. Необходимо базовое знание английского языка. Пожалуйста укажите ваш опыт,ориентировочную стоимость часа работы, и приведите пример того, что вы уже делали.

Python
11 лет назад
d_petro
Петро 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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