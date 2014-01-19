Нужно доработать скрипт, написан с использованием php+phpmorphy+PostgreSQL Основная цель скрипта – группировать фразы исходя из вхождения слов что делает скрипт: 1. Лемматизирует слова ...
Сверстать простой сайт и прикрепить галлерею
сверстать очень просто сайт (общий вид в приложении), прикрепить галерею http://efimov.ws/assets/files/develop/2011/03/galleria/themes/classic/classic-demo.html
привязать к сайту paypal
отдам предпочтение тому, кто раньше откликнется и сможет сегодня всё сделать
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