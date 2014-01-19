Сверстать простой сайт и прикрепить галлерею

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок176 просмотров

сверстать очень просто сайт (общий вид в приложении), прикрепить галерею http://efimov.ws/assets/files/develop/2011/03/galleria/themes/classic/classic-demo.html

привязать к сайту paypal

отдам предпочтение тому, кто раньше откликнется и сможет сегодня всё сделать

11 лет назад
ko1obok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$60
1 день
Хороший исполнитель
Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад