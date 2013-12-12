Доработка скрипта (php+phpmorphy+PostgreSQL

Нужно доработать скрипт, написан с использованием php+phpmorphy+PostgreSQL

Основная цель скрипта – группировать фразы исходя из вхождения слов

что делает скрипт:

1. Лемматизирует слова во фразах (phpmorphy)

2. Группирует/Привязывает фразы друг к другу исходя из вхождения слов во фразах, другими словами из списка разрозненных фраз строится дерево фраз, например:

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помимо этого в скрипте есть и другие функции, но основная доработка требуется именно для группировщика

глобально две задачи:

1. Поправить работу группировщика (на данный момент, все работает в общем как нужно, но есть одна проблема)

2. Оптимизировать работу скрипта с целью ускорения процесса обработки больших объемов данных

комментарий от разработчика скрипта: "там огромный потенциал для оптимизации, но на таких объемах придется применять наработки и знания в области больших баз, т.е. анализировать каждое действие скрипта, каждый запрос, переписать больше половины кода."