Поправить скрипт в сайте ПХП

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки134 просмотра

Здравствуйте есть сайт стоит на движке самопис ПХП

Все работает верно (принт в приложении)

1.Ндс при добавлении товара в корзину,в админке ставится любой кроме 0 ! нужно что бы была возможность ставить 0 % ! даже с минусом ндс работает ) а вот 0 нет,показано на принте !

2.Не уходит заказ на почту !

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PHP
11 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Профессионал своего дела ! Оперативно разобрался в чужом коде ! Вежлив и приятен в общении !
Отличный заказчик.Приятный в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад