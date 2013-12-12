Поправить скрипт в сайте ПХП

Здравствуйте есть сайт стоит на движке самопис ПХП

Все работает верно (принт в приложении)

1.Ндс при добавлении товара в корзину,в админке ставится любой кроме 0 ! нужно что бы была возможность ставить 0 % ! даже с минусом ндс работает ) а вот 0 нет,показано на принте !

2.Не уходит заказ на почту !

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