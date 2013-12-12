Нужно разработать или доработать скрипт.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка253 просмотра

Нужно написать скрипт вырезания фото для сайта примерочной. Суть: я админ выбираю нужную одежду(фото), нажимаю кнопку и скрипт вырезает белый фон(воротник если верхняя одежда) и сохраняет в png формате. Надо приспособить под бд.

P.s можно доработать уже готовый скрипт

P.s.s вырезать скрипт должен аккуратно и ровно. Так же не должно быть проблем с одеждой на которой присутствует белый цвет.

11 лет назад
Destanto38
Кречетов 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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