Нужно разработать или доработать скрипт.

Нужно написать скрипт вырезания фото для сайта примерочной. Суть: я админ выбираю нужную одежду(фото), нажимаю кнопку и скрипт вырезает белый фон(воротник если верхняя одежда) и сохраняет в png формате. Надо приспособить под бд.

P.s можно доработать уже готовый скрипт

P.s.s вырезать скрипт должен аккуратно и ровно. Так же не должно быть проблем с одеждой на которой присутствует белый цвет.