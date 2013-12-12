Небольшая работа с каруселью на Twitter Bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки121 просмотр

Есть карусель сделанная на Twitter Bootstrap, в ней есть 3 слайда, на двух слайдах картинки с товарами, по 3 на слайде.

На третьем слайде форма заказа.

Задача:

Сделать так, чтобы по клику на любую из картинок открывался третий слайд (заказа) на котором выбрана та картинка по которой кликнул человек.

Сделать так, чтобы третий слайд открывался по клику по двум ссылкам.

Ваши цены, сделать нужно сейчас.

Bootstrap
11 лет назад
CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Сделал все оперативно и очень качественно. Очень доволен. Буду и дальше обращаться с подобными проектами. Спасибо!
Проблем с сотрудничеством не возникло. Быстрая оплата, четкое ТЗ.

Заявки фрилансеров

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад