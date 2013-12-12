Небольшая работа с каруселью на Twitter Bootstrap

Есть карусель сделанная на Twitter Bootstrap, в ней есть 3 слайда, на двух слайдах картинки с товарами, по 3 на слайде.

На третьем слайде форма заказа.

Задача:

Сделать так, чтобы по клику на любую из картинок открывался третий слайд (заказа) на котором выбрана та картинка по которой кликнул человек.

Сделать так, чтобы третий слайд открывался по клику по двум ссылкам.

Ваши цены, сделать нужно сейчас.