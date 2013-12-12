версия магазина - 281 нужно обслуживание и мелкие допилы Нужен реально разбирающийся человек
Готовое решение call center
Нужен готовый проект для call центра, для презентации. Возможность подключения SIP аккаунта, должны быть несколько отчетов (нагрузка на линии, занятость линий и подобные). На любом языке программирования.
Заявки фрилансеров
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