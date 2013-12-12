Готовое решение call center

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка175 просмотров

Нужен готовый проект для call центра, для презентации. Возможность подключения SIP аккаунта, должны быть несколько отчетов (нагрузка на линии, занятость линий и подобные). На любом языке программирования.

11 лет назад
Askhat
Аскар 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров