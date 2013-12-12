Нужен хороший php специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый день!

В поисках человека, знающего и любящего свое дело, незагруженного постоянно какими-либо проектами, так как периодически появляются потребности в написании/редактировании скриптов новых/текущих проектов.

В свою очередь гарантирую четко составленное тз и своевременную оплату.

На данный момент требуются доработки по небольшому ИМ, конкретнее - написать функционал своего рода партнерской программы:

1. Регистрация/авторизация партнеров в лк

2. Создание потоков трафика

3. Вывод партнеру его статистики

4. Небольшой финансовый учет

Более подробно готов обсудить с кандидатами.

PHP
11 лет назад
ant1
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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