Нужен хороший php специалист

Добрый день!

В поисках человека, знающего и любящего свое дело, незагруженного постоянно какими-либо проектами, так как периодически появляются потребности в написании/редактировании скриптов новых/текущих проектов.

В свою очередь гарантирую четко составленное тз и своевременную оплату.

На данный момент требуются доработки по небольшому ИМ, конкретнее - написать функционал своего рода партнерской программы:

1. Регистрация/авторизация партнеров в лк

2. Создание потоков трафика

3. Вывод партнеру его статистики

4. Небольшой финансовый учет

Более подробно готов обсудить с кандидатами.