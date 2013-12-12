Доработка проекта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки100 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Прошу ознакомиться с задачей. Указывайте сроки и стоимость выполнения.

Сайт http://klasata.ru

Задачи:

1. Генерация файла из инфоблока каталога. (Это было сделано, но теперь не работает, можно посмотреть код ошибки)

Как получить этот файл:

Заходим на http://klasata.ru/toys/constructors/ нажимаем на “Каталог всех игрушек одним файлом”, скрин - http://prntscr.com/2aktrx и скачиваем.

Как выглядит файл - https://drive.google.com/file/d/0Bwny-Dy0RoBNYWpwSlNqdVBlMG8/edit?usp=sharing

2. Генерация XL файла с заказом и отправка его вложением на емэйл админу

https://drive.google.com/file/d/0Bwny-Dy0RoBNWHFJNlAweUxUZzg/edit?usp=sharing

11 лет назад
CodeGroup
Николай 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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