Есть сайт компании который работает на вордпресс. Компания занимается анализом воды. Мне необходимо предоставлять возможность клиентам получать результат анализа на сайте, после ввода номера заказа. Как я это вижу: грузить в конце рабочего ...
Доработка проекта на Битрикс
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.
Прошу ознакомиться с задачей. Указывайте сроки и стоимость выполнения.
Сайт http://klasata.ru
Задачи:
1. Генерация файла из инфоблока каталога. (Это было сделано, но теперь не работает, можно посмотреть код ошибки)
Как получить этот файл:
Заходим на http://klasata.ru/toys/constructors/ нажимаем на “Каталог всех игрушек одним файлом”, скрин - http://prntscr.com/2aktrx и скачиваем.
Как выглядит файл - https://drive.google.com/file/d/0Bwny-Dy0RoBNYWpwSlNqdVBlMG8/edit?usp=sharing
2. Генерация XL файла с заказом и отправка его вложением на емэйл админу
https://drive.google.com/file/d/0Bwny-Dy0RoBNWHFJNlAweUxUZzg/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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