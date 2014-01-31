Плагин для вордпресс.

Есть сайт компании который работает на вордпресс. Компания занимается анализом воды.

Мне необходимо предоставлять возможность клиентам получать результат анализа на сайте, после ввода номера заказа.

Как я это вижу: грузить в конце рабочего дня файлы .PDF через FTP на хостинг в папку «protocol».

Необходимо устроить проверку наличия файлов в указанной папке c информацией из поля поиск результата.

Необходимо также сделать проверку вводимой информации пользователем, что бы вводились только цифры, при вводе текста вывести сообщение об ошибке.

Если вводимый номер совпал с именем файла в указанной папке, необходимо пользователю выдать сообщение что его протокол результата анализа найден и вывести ссылку на скачивание файла.

Бюджет не более 20$.

В данном топике (http://webmasters.ru/forum/f74/programmistam-wordpress-vopros-51798/) уже помогли, нужно довести до ума.