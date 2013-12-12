Заменить скрипт на аналогичный

Надо заменить скрипт параллакса на сайте. Есть в наличии скрипт с аналогичной функциональностью.

Сайт на базе HTML+JS. Не CMS.

p.s Причина замены скрипта – не поддерживает ранние версии IE.

Требуется аккуратность, как говорится не навредить.

Более подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю судя по портфолио.

Убедительная просьба в личку не писать и оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.

Оплата по факту.