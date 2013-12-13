Небольшие правки на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки126 просмотров

Необходимо интегрировать в Batch Editor 2 поля из описания товара и исправить баг в связях с категориями – каждый раз при редактировании товара необходимо отмечать все категории товара заново.

Версия движка ocStore-1.5.5.1.1

ocStoreOpencart
11 лет назад
mind_broker
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров