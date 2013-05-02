Верстка 1 главной страницы

Без предоптлаты!

1. сделать адаптивную резиновую верстку для сайта heverest.ru с использованием:

bootstrap,jquery

2. верстка должна быть валидной

дизайн в приложение. psd пришлю исполнителю

при разработке дизайна опирались на amazon.com. минимальная ширина как в случае отображение левого меню, при этом мобильная версия отображалсь в виде меню, брендов и лидеров продаж и нижненого меню

в случае возникновения вопросов можно смотреть как реализовано там.

по срокам 1-2 дня. но будет круто если сегодня вечером, ночью увижу результат