Есть дизайн сайта, его нужно сверстать и натянуть на WP или ModX. Верстка под разрешение минимальное 1024px. Шапка и галерея обрезаются под ширину экрана. Настроить галерею, можно простую – скриптом увеличение ...
Верстка 1 главной страницы
Без предоптлаты!
1. сделать адаптивную резиновую верстку для сайта heverest.ru с использованием:
bootstrap,jquery
2. верстка должна быть валидной
дизайн в приложение. psd пришлю исполнителю
при разработке дизайна опирались на amazon.com. минимальная ширина как в случае отображение левого меню, при этом мобильная версия отображалсь в виде меню, брендов и лидеров продаж и нижненого меню
в случае возникновения вопросов можно смотреть как реализовано там.
по срокам 1-2 дня. но будет круто если сегодня вечером, ночью увижу результат
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