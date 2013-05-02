HTML-верстальщик на проект

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок301 просмотр

Требуется HTML-верстальщик на удаленную работу на полный рабочий день 8 час/день на срок 2–3 месяца. Работа на крупном проекте. Знание HTML5/CSS3. Ежедневная доступность в сети с 10 до 19 MSK в рабочие дни, ежедневная отчетность по проделанной работе, трекер redmine, репозиторий github. Оплата в зависимости от квалификации до 30 тыс руб/мес.

HTML
12 лет назад
kickstart
Сергей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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