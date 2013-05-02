HTML-верстальщик на проект

Требуется HTML-верстальщик на удаленную работу на полный рабочий день 8 час/день на срок 2–3 месяца. Работа на крупном проекте. Знание HTML5/CSS3. Ежедневная доступность в сети с 10 до 19 MSK в рабочие дни, ежедневная отчетность по проделанной работе, трекер redmine, репозиторий github. Оплата в зависимости от квалификации до 30 тыс руб/мес.