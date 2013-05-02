1. Нужен программист с хорошим знанием и большой любовью к Wordpress. Способный сделать на этом движке все, от блога до интернет-магазина. 2. Нужен верстальщик способный преодолеть любые трудности. Знание jquery будет только ...
Верстка
Переверстать страницу. Есть страница, надо переписать верстку под требования программистов. Внешний вид не должен меняться. Писать только если есть опыт и портфолио.
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