Wordpress - натянуть готовый дизайн и наполнить

Нужно натянуть на движок WordPress ( находящийся по адресу http://www.cran-bld.com.ua/ ) уже купленный дизайн и добавить контент на созданный сайт (см. вложение)

Вот ссылка на просмотр дизайна: http://themeforest.net/item/nevia-responsive-html5-template/3708895

После согласования деталей пришлю Вам архив с дизайном.