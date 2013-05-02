Wordpress - натянуть готовый дизайн и наполнить

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки209 просмотров

Нужно натянуть на движок WordPress ( находящийся по адресу http://www.cran-bld.com.ua/ ) уже купленный дизайн и добавить контент на созданный сайт (см. вложение)

Вот ссылка на просмотр дизайна: http://themeforest.net/item/nevia-responsive-html5-template/3708895

После согласования деталей пришлю Вам архив с дизайном.

HTMLWordPress
12 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

connoisse
Юрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$65
1 день
Пропал, вспышками выходил на связь. Из-за Юрия я был обложен штрафами и чуть не потерял заказчика. Стоит отметить, что в один из последних разговоров Юрий прислал часть работы часть недоделанной работы, которая впрочем не пригодилась.
Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$65
1 день
К сожалению так же как и предыдущий исполнитель пропал на середине работы.

Заявки фрилансеров

connoisse
Юрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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