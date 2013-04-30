Нужна грамотная верстка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок231 просмотр

Нужна грамотная верстка сайта. Часть работы уже сделана (шапка и сайдбар) остался футер и середина. Вы должны сделать 3 полноценных html страницы: главная, страница товара, корзина. Подробности при личной переписке.

HTML
12 лет назад
parmaklyn
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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