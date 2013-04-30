Необходимо сверстать дизайн сайта (см. вложение) Требования Валидность Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome. Наличие качественного портфолио, положительных отзывов ...
Исправить ошибки верстки joomla
Сайт танцевальныековрики.рф. Нужно откорректировать код страниц, сайт работает на jommla+ virtuemart, исправить ошибки тэгов, и прочие ошибки валидации html кода. От Вас сроки и стоимость, благодарю за внимание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Есть дизайн в psd, надо натянуть на Битрикс Сроки до 3 числа Оплата обговаривается. Неадекватных, не любящих работать, с негативными отзывами просьба не беспокоить Без предоплаты! Оплата электронными деньгами или ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $200
Есть макет дизайна, psd. Скрин главной - в приложении. Нужно отверстать и насадить на Wordpress. Необходимо, чтобы все работало, чтобы все формы работали. Чтобы удобно было из админки править ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно добавить еще один блок новостей на главной. По внутренним разделам типы страниц. Немного поправить верстку. Кратко о проекте: Нужен доброволец, желающий поработать на майских. Идеально было бы 6-7го. Работы где-то на ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Макет сайта в формате PSD нужно сверстать повесить на CMS. На сайте есть слайдер, сайт будет резиновым. Валидно, кроссбраузерно. Также есть задание на редактирование другого сайта. Завышенные цены - Игнор.HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сверстать одностраничник по готовому дизайну в PSD и залить его на хостинг (logol). Из функций: увеличение фотографий по клику, формы обратной связи, слайдер. Срок - быстренько :) Желательно, до 2 ...Завершен12 лет назад
- $70
Существует партнерка linkmonster.ru Необходим человек который хорошо знает данную систему и пользуется ей + доработает шапку (или задний фон) моего проекта. Необходимо: 1. Прикрепить уже одобренный сайт ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $500
Необходимо сверстать 1 главную + 12 внутренних страниц интернет магазина.Завершен12 лет назад
- $370
акансия на постоянку - 5 дней в неделю по 8 часов. Оплата 70 рублей в час. Основные обязанности: 1. Правка, настройка шаблонов Wordpress. 2. Настройка сайтов, меню, вывод статей, картинок, галерей. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть две страницы. Добавить в форму подписки дополнительное поле с телефоном и прикрепить к форме подписки код джаст клик (код предоставлю) http://copywrite4money.ru/page1/ http://copywrite4money.ru/page2/ Время исполнения 1,5 часа Стоимость 300 руб ...Завершен12 лет назад