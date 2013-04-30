Натянуть дизайн на Битрикс

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки149 просмотров

Есть дизайн в psd, надо натянуть на Битрикс

Сроки до 3 числа

Оплата обговаривается.

Неадекватных, не любящих работать, с негативными отзывами просьба не беспокоить

Без предоплаты!

Оплата электронными деньгами или перевод

12 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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