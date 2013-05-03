Нужно сверстать адаптивный дизайн на HTML5. На данный момент нужно сверстать только ПК версию, бюджет - 4000 руб.
Партнерка + доработка дизайна
Существует партнерка linkmonster.ru
Необходим человек который хорошо знает данную систему и пользуется ей + доработает шапку (или задний фон) моего проекта.
Необходимо:
1. Прикрепить уже одобренный сайт к системе, т.е. создать прокладку оплаты для каждого из видео с проекта (либо комплексно) внутри сервиса.
2. Изменить шапку моего проекта на личное усмотрение и вкус с согласованием.
3. Создать элементарный лендинг страницы оплаты по некоторым пожеланиям (форма создания на linkmonster.ru).
4. Добавить на страницу моего проекта несколько ссылок (Супер просто. Объясню).
Бюджет 70$ и он не обсуждается.
Выбранные исполнители
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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