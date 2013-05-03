Партнерка + доработка дизайна

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки162 просмотра

Существует партнерка linkmonster.ru

Необходим человек который хорошо знает данную систему и пользуется ей + доработает шапку (или задний фон) моего проекта.

Необходимо:

1. Прикрепить уже одобренный сайт к системе, т.е. создать прокладку оплаты для каждого из видео с проекта (либо комплексно) внутри сервиса.

2. Изменить шапку моего проекта на личное усмотрение и вкус с согласованием.

3. Создать элементарный лендинг страницы оплаты по некоторым пожеланиям (форма создания на linkmonster.ru).

4. Добавить на страницу моего проекта несколько ссылок (Супер просто. Объясню).

Бюджет 70$ и он не обсуждается.

12 лет назад
beefree
Максим 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

bragin110
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$70
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
EternalLight
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$70
2 дня
Всё очень качественно и быстро. При предоставленном дизайне формата "не то чего хотел" всё быстро было переделано даже без вопросов. Очень порадовало. Советую к сотрудничеству.
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

bragin110
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
EternalLight
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад