Партнерка + доработка дизайна

Существует партнерка linkmonster.ru

Необходим человек который хорошо знает данную систему и пользуется ей + доработает шапку (или задний фон) моего проекта.

Необходимо:

1. Прикрепить уже одобренный сайт к системе, т.е. создать прокладку оплаты для каждого из видео с проекта (либо комплексно) внутри сервиса.

2. Изменить шапку моего проекта на личное усмотрение и вкус с согласованием.

3. Создать элементарный лендинг страницы оплаты по некоторым пожеланиям (форма создания на linkmonster.ru).

4. Добавить на страницу моего проекта несколько ссылок (Супер просто. Объясню).

Бюджет 70$ и он не обсуждается.