Верстка сайта интернет-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок213 просмотров

Необходимо сверстать 1 главную + 12 внутренних страниц интернет магазина.

12 лет назад
pastor39
Евгений 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
12 лет назад
$585
21 день
Александр - прекрасный специалист в своей области. Работать было легко и приятно. Все понятно, быстро, на уровне. Очень рекомендую всем. C уважением, Евгений.
Все отлично. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
12 лет назад