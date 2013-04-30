Нужно сверстать адаптивный дизайн на HTML5. На данный момент нужно сверстать только ПК версию, бюджет - 4000 руб.
Верстка сайта интернет-магазина
Необходимо сверстать 1 главную + 12 внутренних страниц интернет магазина.
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